Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями

За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму. Об этом жителей России предупредила юрист Екатерина Нечаева, которая разъяснила положения действующего законодательства журналистам «Абзаца». Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.
Нечаева пояснила, что к ответственности могут быть привлечены те лица, кто регулярно подсматривает за соседями через окна.
В качестве доказательств могут быть использованы фотографии или видеозаписи.
В случае установления вины фигурант может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей. Альтернативный вид наказания - лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнула юрист.
Ранее россиян предупредили об ответственности за поцелуи на проезжей части. Нарушителям придется заплатить штраф в 1000 рублей.
Новости по теме
- Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой
- Пензенцам запретят оставлять самокаты в определенных местах
- Штрафы за лишение ребенка права общаться с родными хотят повысить
- На Пензе-I нашли грибок на стенах перехода к посадочным платформам
- Россиян могут оштрафовать за развешанные гирлянды
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО хотят раз в день
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
- Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума
Последние новости
- Названы три действенных метода борьбы с икотой
- Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых
- Российский школьник готовил теракт в кинотеатре во время детского сеанса
- Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства
- В России предрекли волну мошеннических схем на фоне повышения утильсбора
- Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году
- В российском городе боксер оказался в реанимации из-за чипсов
- Россиянам начали продавать половинки елок
- Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза
- Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!