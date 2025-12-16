В 2026 году для Пензы закупят 74 автобуса

В 2026 году для Пензы во взаимодействии с перевозчиками планируется приобрести 74 автобуса, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На сегодняшний день в [Пензенской городской] агломерации работает 111 транспортных маршрутов, почти половина из них - на регулируемом тарифе. В рейсы выходит более 300 единиц новой техники. Продолжаем обновление подвижного состава. Очень важно, чтобы активное участие в этом процессе принимали наши перевозчики», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
О том, что в 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов, Олег Мельниченко говорил и во время прямой линии 11 декабря.
По его словам, на второй этап модернизации транспортной системы направят деньги, высвободившиеся после погашения коммерческого долга региона (исчезла необходимость его обслуживать).
Ранее стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю. По словам главы минстроя Александра Гришаева, это случится 5 января. В микрорайон поедут 4 или 5 автобусов большого класса.
Новости по теме
- На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю
- В Пензе могут продлить время работы маршрута № 93
- Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?
- В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала
- Россиян предупредили о значительном росте цен на авиабилеты после Нового года
- Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта
Последние новости
- 17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры
- На Олимпийской аллее предложили разместить кафе
- С 20 декабря начнет действовать запрет на продажу пиротехники
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком
- ГК «Альянс» создаст новый центр притяжения в Арбекове
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- В Пензенской области снизился показатель детской смертности
- В Пензенской области растет заболеваемость гриппом
- Зумер, ред-флаг и промпт: эксперты выбрали слово года - 2025
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!