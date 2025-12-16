В Пензенской области растет заболеваемость гриппом

В Пензенской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На неделе с 8 по 14 декабря такие диагнозы поставили 2 836 раз (+29,3%).
В каждом 4-м случае (25,6%) пациентами оказались дети, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Пензе заболеваемость выросла на 42,1% (1 462 случая).
У 52 пациентов подтверждено выделение вируса гриппа А (Н3N2): в Пензе, Бессоновском, Пензенском, Кузнецком, Неверкинском, Сердобском, Колышлейском, Каменском, Белинском и Башмаковском районах.
Ранее стало известно, что в регионе по состоянию на 15 декабря были полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 5 школ: в Пензе (№ 7 и 20), в Сурске (Городищенский район), селах Телегино (Колышлейский район) и Поперечное (Пензенский район).
Кроме того, на карантине по ОРВИ 294 класса в 59 школах (в Пензе - 210 в 35) и 32 группы в 23 детских садах (в Пензе - 28 в 20).
Новости по теме
- В Пензе 2 школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу
- Вирусолог назвала опасности появившегося в России гриппа
- Эксперты рассказали, как купить безопасную гирлянду
- В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа
- В России зафиксировали резкий рост заражений агрессивным типом гриппа
- В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа
- Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков
- Россиянам назвали главную опасность гонконгского гриппа
- В Пензенской области зарегистрировали 3 случая гриппа
- Россиянам назвали обязательные средства в аптечке в сезон простуд
Последние новости
- Зумер, ред-флаг и промт: эксперты выбрали слово года - 2025
- В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения
- Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.
- В Росприроднадзоре оценили площадь загрязнения на станции Чаис
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря
- Домовые чаты в мессенджере MAX хотят сделать обязательными
- В ночь на 16 декабря в Пензенской области похолодает до -20 градусов
- В Пензе планируют убрать с дорог припаркованные большегрузы
- В Пензенскую область придет волна оттепели
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!