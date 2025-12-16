Общество

В Пензенской области растет заболеваемость гриппом

В Пензенской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На неделе с 8 по 14 декабря такие диагнозы поставили 2 836 раз (+29,3%).

В каждом 4-м случае (25,6%) пациентами оказались дети, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе заболеваемость выросла на 42,1% (1 462 случая).

У 52 пациентов подтверждено выделение вируса гриппа А (Н3N2): в Пензе, Бессоновском, Пензенском, Кузнецком, Неверкинском, Сердобском, Колышлейском, Каменском, Белинском и Башмаковском районах.

Ранее стало известно, что в регионе по состоянию на 15 декабря были полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 5 школ: в Пензе (№ 7 и 20), в Сурске (Городищенский район), селах Телегино (Колышлейский район) и Поперечное (Пензенский район).

Кроме того, на карантине по ОРВИ 294 класса в 59 школах (в Пензе - 210 в 35) и 32 группы в 23 детских садах (в Пензе - 28 в 20).

