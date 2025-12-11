Происшествия

В аварии на трассе М-5 у Атмиса пострадали 4 человека

Стали известны подробности ДТП в Нижнеломовском районе, из-за которого днем в среду, 10 декабря, на трассе М-5 образовался затор.

По предварительным данным, в 10:50 на 544-м километре дороги, около села Атмис, столкнулись Volvо с полуприцепом, Toyota Camry и автоцистерна марки ГАЗ. За рулем фуры находился 28-летний водитель, легковым автомобилем управлял 42-летний мужчина, спецтехникой - 55-летний шофер.

После удара Volvо и Toyota оказались в кювете. Оба водители получили травмы и были госпитализированы.

Пострадали также шофер автоцистерны и 70-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Медики оказали им помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Из-за ДТП более часа на участке трассы М-5 действовало реверсивное движение.

Источник — видео «ДТП Пенза»
