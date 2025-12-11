В Нижнеломовском районе две фуры врезались в забор, есть пострадавшие

11.12.2025 | 11:17

Вечером в среду, 10 декабря, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, в 19:15 на 554-м километре дороги, в селе Вирга, столкнулись фура MAN с полуприцепом, которой управлял 68-летний мужчина, и грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом с 47-летним водителем.

После удара машины вылетели с дороги и врезались в забор частного дома.

Оба водителя получили травмы в аварии. Мужчину, управлявшего Mercedes, госпитализировали, другого шофера отпустили после оказания медицинской помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.