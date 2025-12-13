В Никольском районе после ЧП разлился мазут

В субботу, 13 декабря, на станции Чаис (Никольский район) из-за столкновение локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом.
Топливо разлилось. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 кв. метров, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.
Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива и ликвидации аварии. Утечку локализовали на участке, прилегающем к насыпи.
Движение по станции временно приостановили.
На место ЧП направили специалистов экологической лаборатории РЖД и «Экоспас».
Столкновение поездов произошло в 11:49 во время маневровых работ. В ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента несколько пассажирских составов отправили по другому маршруту, они проедут через Пензу.
Новости по теме
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- Нарушителей правил на железной дороге хотят штрафовать по камерам
- В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов
- В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила
- В Бессоновском районе открыли новый остановочный пункт
- 4 и 11 ноября изменится график движения «Сурской стрелы»
Последние новости
- В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- В Пензе из-за электросамоката загорелась квартира
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек
- В аварии на трассе М-5 у Атмиса пострадали 4 человека
- В Нижнеломовском районе две фуры врезались в забор, есть пострадавшие
- В Городищенском районе перевернулась иномарка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!