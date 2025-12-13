Происшествия

В Никольском районе после ЧП разлился мазут

Печать
Telegram

В субботу, 13 декабря, на станции Чаис (Никольский район) из-за столкновение локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом.

Топливо разлилось. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 кв. метров, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива и ликвидации аварии. Утечку локализовали на участке, прилегающем к насыпи.

Движение по станции временно приостановили.

На место ЧП направили специалистов экологической лаборатории РЖД и «Экоспас».

Столкновение поездов произошло в 11:49 во время маневровых работ. В ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента несколько пассажирских составов отправили по другому маршруту, они проедут через Пензу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео Приволжской транспортной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети