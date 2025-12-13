В Никольском районе после ЧП разлился мазут

13.12.2025 | 19:27

В субботу, 13 декабря, на станции Чаис (Никольский район) из-за столкновение локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом.

Топливо разлилось. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 кв. метров, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива и ликвидации аварии. Утечку локализовали на участке, прилегающем к насыпи.

Движение по станции временно приостановили.

На место ЧП направили специалистов экологической лаборатории РЖД и «Экоспас».

Столкновение поездов произошло в 11:49 во время маневровых работ. В ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента несколько пассажирских составов отправили по другому маршруту, они проедут через Пензу.