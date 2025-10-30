Общество

На Земле началась последняя магнитная буря октября

Печать
Telegram

Днем в четверг, 30 октября, на Земле началась магнитная буря - четвертая и, скорее всего, последняя в октябре, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Рост геомагнитных возмущений ожидался уже третьи сутки после того, как планета попала в зону действия очередной, на этот раз относительно небольшой, корональной дыры. С корональными дырами были связаны и большинство бурь, произошедших ранее в этом месяце», - пояснили ученые.

Возмущения 30 октября изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу. Уровень бури оценивается как G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего 5 градаций).

Ученые напомнили: в октябре возмущения регистрировались с 1-го по 3-е число, 12-го и с 18-го по 19-е.

«Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого 5 бурь произошло в сентябре после спада в конце лета», - отметили в лаборатории.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети