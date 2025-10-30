На Земле началась последняя магнитная буря октября

Днем в четверг, 30 октября, на Земле началась магнитная буря - четвертая и, скорее всего, последняя в октябре, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Рост геомагнитных возмущений ожидался уже третьи сутки после того, как планета попала в зону действия очередной, на этот раз относительно небольшой, корональной дыры. С корональными дырами были связаны и большинство бурь, произошедших ранее в этом месяце», - пояснили ученые.
Возмущения 30 октября изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу. Уровень бури оценивается как G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего 5 градаций).
Ученые напомнили: в октябре возмущения регистрировались с 1-го по 3-е число, 12-го и с 18-го по 19-е.
«Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого 5 бурь произошло в сентябре после спада в конце лета», - отметили в лаборатории.
