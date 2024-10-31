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Криминал

В Каменке внучка едва не задушила бабушку

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В Каменке внучка едва не задушила родную бабушку. Об этом рассказали в УМВД России по Пензенской области.

69-летняя горожанка, ее 31-летняя внучка и еще несколько человек устроили застолье. Постепенно мирный разговор перешел в перепалку между родственницами, ставшую продолжением конфликта, который случился накануне.

Разъяренная внучка схватила бабушку за платье и вытащила в коридор. По рукой у нее оказался шнур от одежды. Она обмотала им шею пенсионерки и принялась душить ее, угрожая лишить жизни.

Пожилой женщине удалось вырваться и убежать. После этого она обратилась в полицию. Внучка призналась, что проявила агрессию из-за чрезмерного употребления спиртного.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. С внучки пенсионерки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — фото pxhere.com
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