Житель Белинского района с ножом в руках погнался за женщиной

35-летняя жительница Белинского района едва спаслась от нетрезвого мужчины, который угрожал ей смертью.
Конфликт начался с того, что женщина упрекнула 34-летнего сожителя в алкоголизме и отсутствии заработка, из-за которого семья терпит трудности.
После таких слов он схватил нож и кинулся к гражданской жене. Та выбежала на улицу, а пьяный злоумышленник устремился за ней, грозя зарезать.
«Женщина убежала к своей знакомой, откуда сообщила о случившемся в полицию. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело. Вспыльчивому гражданину грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Ранее аналогичный случай произошел в Колышлейском районе. 51-летний мужчина после упреков жены в пристрастии к спиртному и безденежье взялся за нож. Он также стал фигурантом уголовного дела.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀