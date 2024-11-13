Житель Белинского района с ножом в руках погнался за женщиной

13.11.2024 | 08:35

35-летняя жительница Белинского района едва спаслась от нетрезвого мужчины, который угрожал ей смертью.

Конфликт начался с того, что женщина упрекнула 34-летнего сожителя в алкоголизме и отсутствии заработка, из-за которого семья терпит трудности.

После таких слов он схватил нож и кинулся к гражданской жене. Та выбежала на улицу, а пьяный злоумышленник устремился за ней, грозя зарезать.

«Женщина убежала к своей знакомой, откуда сообщила о случившемся в полицию. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Вспыльчивому гражданину грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее аналогичный случай произошел в Колышлейском районе. 51-летний мужчина после упреков жены в пристрастии к спиртному и безденежье взялся за нож. Он также стал фигурантом уголовного дела.