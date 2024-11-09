Отвертка в руках жителя Каменки едва не стала орудием убийства

09.11.2024 | 11:02

В Каменке конфликт пары, проживающей в гражданском браке, закончился возбуждением уголовного дела.

Горожанка упрекнула сожителя в неспособности справиться с домашними обязанностями. Мужчину эти слова оскорбили.

«Он отреагировал агрессивно - взял отвертку и стал угрожать женщине убийством. После этого она обратилась за помощью в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На жителя райцентра возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Предметы бытового обихода, инструменты, посуда и даже ортопедические изделия нередко становятся опасными в руках эмоциональных граждан.

Так, 58-летний сердобчанин обрушил на голову 45-летней супруге стеклянный бокал и нанес ей серьезную травму. А в Неверкинском районе 65-летний сельчанин едва не убил костылем супругу, выгнавшую его друга-собутыльника.