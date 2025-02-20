Пензенцев могут обмануть под предлогом смены домофона

20.02.2025 | 12:28

В одном из пензенских чатов появились сведения о схеме, по которой преступники получают доступ к персональным данным своих жертв.

Жительнице многоэтажки позвонили якобы из управляющей компании и проинформировали, что в подъезде будут менять двери и домофон. Поинтересовались, сколько ключей заказывать, и предложили бесплатно изготовить дополнительные. Затем предупредили: общего ключа от двери больше не будет - каждой квартире полагается свой код, который сейчас придет в СМС-сообщении.

Когда оно поступило, получательницу попросили назвать цифры, «чтобы закодировать ваши магнитные ключи». Женщина не подозревала, что таким образом назвала код двойной идентификации для своего входа на портал госуслуг.

«После того, как она их озвучила, мгновенно поняла, что натворила. Эти вражины тут же, не положив трубку, между собой стали говорить о блокировке ее госуслуг, стоимости недвижимости, которая на ней значится, и ее ФИО, адрес и т. д. Все это почти скороговоркой. Она бросила трубку. Сразу пошла в «Госуслуги» - пароль уже поменяли, войти не смогла», - рассказала дочь потерпевшей от рук аферистов женщины.

Она посоветовала сразу заблокировать счета в банках по телефону горячей линии, обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС для смены пароля на портале госуслуг, а затем написать заявление в полицию.