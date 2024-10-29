Сельчанин едва не зарезал жену за упреки в безденежье

29.10.2024 | 08:17

49-летняя жительница Колышлейского района подала в полицию заявление о том, что муж грозился ее убить.

51-летний мужчина признался стражам порядка, что действительно вспылил. По его словам, они вместе с женой распивали спиртное в компании. В разгар застолья женщина стала упрекать мужа в алкоголизме и отсутствии заработка, из-за которого семья лишена финансового благополучия.

Такие слова не понравились сельчанину. Он схватил нож и наставил лезвие на жену, угрожая зарезать ее. Женщина убежала и обратилась к правоохранителям.

На сельчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Каменском районе 50-летний мужчина угрожал зарубить топором 36-летнюю жену за замечание по поводу его злоупотребления спиртным.