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Криминал

Сельчанин едва не зарезал жену за упреки в безденежье

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49-летняя жительница Колышлейского района подала в полицию заявление о том, что муж грозился ее убить.

51-летний мужчина признался стражам порядка, что действительно вспылил. По его словам, они вместе с женой распивали спиртное в компании. В разгар застолья женщина стала упрекать мужа в алкоголизме и отсутствии заработка, из-за которого семья лишена финансового благополучия.

Такие слова не понравились сельчанину. Он схватил нож и наставил лезвие на жену, угрожая зарезать ее. Женщина убежала и обратилась к правоохранителям.

На сельчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Каменском районе 50-летний мужчина угрожал зарубить топором 36-летнюю жену за замечание по поводу его злоупотребления спиртным.

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