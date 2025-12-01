Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»

В Пензенской области, как и по всей стране, оформление социальной поддержки поэтапно переводится в электронный стандарт, в том числе льгот для участников специальной военной операции и их семей.
Теперь в общий перечень внесено обеспечение детей участников СВО горячим питанием в школах по заявке на «Госуслугах». Ее может заполнить как сам боец, так и второй родитель или опекун.
Для этого нужно зайти в свой профиль на портале, выбрать в меню соответствующий пункт и нажать кнопку «Начать». Уведомления будут приходить в личный кабинет.
«На портале участники СВО могут получать государственные услуги без предоставления дополнительных справок и документов, подтверждающих статус участника специальной военной операции: все необходимые сведения «подтягиваются» автоматически с электронной витрины Минобороны России», - рассказала начальник управления цифровой трансформации минцифры области Рамиля Чуйкина.
Перевод оформления соцподдержки в электронный оборот в Пензенской области продолжится, заверили в ведомстве. До конца года планируется добавить на «Госуслуги» еще 10 разных льгот.
