Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

В среду, 3 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве участников СВО получить второе бесплатное среднее профессиональное образование.
Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Воспользоваться правом также смогут граждане, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО; служащие (работники) правоохранительных органов РФ, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции в зоне СВО и на территориях субъектов Федерации, прилегающих к районам проведения СВО; ополченцы Донбасса.
Как указали авторы инициативы, среди участников спецоперации много людей рабочих профессий и им важно найти, чем заниматься после возвращения домой. Кроме того, снизится дефицит кадров на рынке труда.
Законопроект направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его должен подписать Президент РФ.
