Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс

В Пензенской области дорабатывают региональную электронную систему образования таким образом, чтобы она автоматически проверяла сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
Эта информация необходима для записи в первый класс.
«Данное нововведение обусловлено необходимостью обеспечения преимущественного права зачисления детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретным образовательным учреждением», - пояснили в региональном министерстве образования.
Ранее некоторые родители представляли неверные данные о прописке детей, чтобы попасть в желаемую школу. Доработка исключит подобные действия.
Сейчас система проходит аттестацию на соответствие требованиям защиты информации.
«Все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие данный процесс, уже утверждены и не требуют дополнительных корректировок», - добавили в министерстве.
В Пензенской области в этом году заявления на прием детей в первый класс родители подавали через федеральный портал госуслуг. На региональном ресурсе такая услуга была недоступна.
