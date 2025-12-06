Учеба

Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс

В Пензенской области дорабатывают региональную электронную систему образования таким образом, чтобы она автоматически проверяла сведения о регистрации ребенка по месту жительства.

Эта информация необходима для записи в первый класс.

«Данное нововведение обусловлено необходимостью обеспечения преимущественного права зачисления детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретным образовательным учреждением», - пояснили в региональном министерстве образования.

Ранее некоторые родители представляли неверные данные о прописке детей, чтобы попасть в желаемую школу. Доработка исключит подобные действия.

Сейчас система проходит аттестацию на соответствие требованиям защиты информации.

«Все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие данный процесс, уже утверждены и не требуют дополнительных корректировок», - добавили в министерстве.

В Пензенской области в этом году заявления на прием детей в первый класс родители подавали через федеральный портал госуслуг. На региональном ресурсе такая услуга была недоступна.

