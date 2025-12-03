Общество

4 эффективных способа из СССР помогут избавиться от тараканов

Печать
Telegram

В городских квартирах тараканы появляются незаметно. Полностью избавиться от них весьма сложно, но существуют проверенные временем способы, которыми делятся эксперты.

Чтобы поймать тараканов, можно использовать 3- или 5-литровые стеклянные банки. Внутренние стенки смазывают вазелином, а на дно помещают сладкую или дрожжевую приманку, например мед или варенье. Банку оставляют открытой, а уже утром можно увидеть результат.

Эфирные масла не уничтожают тараканов, но создают запах, который они не переносят. Особенно эффективны лемонграсс, эвкалипт, мята, герань и гвоздика. Раствор готовят просто: на стакан воды добавляют 10–15 капель масла и обрабатывают плинтусы, вентиляцию и пространство у входной двери.

Классическое и до сих пор работающее средство - борная кислота. Ее смешивают с желтком, сахаром или сладким сиропом, формируя небольшие шарики. Их раскладывают в труднодоступных местах. Способ эффективный, но требует осторожности: такие приманки нельзя оставлять в зоне доступа домашних животных.

Тем, кто не хочет пользоваться аэрозолями, подходят мелки от насекомых. Они безопасны, но действуют недолго. Линии нужно обновлять примерно раз в неделю. Чертить их следует вдоль плинтусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети