4 эффективных способа из СССР помогут избавиться от тараканов

03.12.2025 | 16:25

В городских квартирах тараканы появляются незаметно. Полностью избавиться от них весьма сложно, но существуют проверенные временем способы, которыми делятся эксперты.

Чтобы поймать тараканов, можно использовать 3- или 5-литровые стеклянные банки. Внутренние стенки смазывают вазелином, а на дно помещают сладкую или дрожжевую приманку, например мед или варенье. Банку оставляют открытой, а уже утром можно увидеть результат.

Эфирные масла не уничтожают тараканов, но создают запах, который они не переносят. Особенно эффективны лемонграсс, эвкалипт, мята, герань и гвоздика. Раствор готовят просто: на стакан воды добавляют 10–15 капель масла и обрабатывают плинтусы, вентиляцию и пространство у входной двери.

Классическое и до сих пор работающее средство - борная кислота. Ее смешивают с желтком, сахаром или сладким сиропом, формируя небольшие шарики. Их раскладывают в труднодоступных местах. Способ эффективный, но требует осторожности: такие приманки нельзя оставлять в зоне доступа домашних животных.

Тем, кто не хочет пользоваться аэрозолями, подходят мелки от насекомых. Они безопасны, но действуют недолго. Линии нужно обновлять примерно раз в неделю. Чертить их следует вдоль плинтусов.