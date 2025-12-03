4 эффективных способа из СССР помогут избавиться от тараканов

В городских квартирах тараканы появляются незаметно. Полностью избавиться от них весьма сложно, но существуют проверенные временем способы, которыми делятся эксперты.
Чтобы поймать тараканов, можно использовать 3- или 5-литровые стеклянные банки. Внутренние стенки смазывают вазелином, а на дно помещают сладкую или дрожжевую приманку, например мед или варенье. Банку оставляют открытой, а уже утром можно увидеть результат.
Эфирные масла не уничтожают тараканов, но создают запах, который они не переносят. Особенно эффективны лемонграсс, эвкалипт, мята, герань и гвоздика. Раствор готовят просто: на стакан воды добавляют 10–15 капель масла и обрабатывают плинтусы, вентиляцию и пространство у входной двери.
Классическое и до сих пор работающее средство - борная кислота. Ее смешивают с желтком, сахаром или сладким сиропом, формируя небольшие шарики. Их раскладывают в труднодоступных местах. Способ эффективный, но требует осторожности: такие приманки нельзя оставлять в зоне доступа домашних животных.
Тем, кто не хочет пользоваться аэрозолями, подходят мелки от насекомых. Они безопасны, но действуют недолго. Линии нужно обновлять примерно раз в неделю. Чертить их следует вдоль плинтусов.
Новости по теме
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
- Пензенцам нужно остерегаться лосиных мух
- Долетела златка: в Заречном спиливают зараженные деревья
- В Детском парке решили снести опиленные деревья
- Детей в санатории «Надежда» покусали клопы
- В Детском парке ликвидируют деревья, зараженные златкой
- Пензенские леса проверят на заражение ясеневой златкой
- В Пензе заметили опасного для лесов жука
- Названо средство, от которого с дачного участка сбегут вредители
- В Пензе опасаются массовой гибели дубов
Последние новости
- В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО
- Раскрыт простой способ выбрать качественную колбасу в магазине
- В Пензе почтили память безымянных героев
- В Пензе ноябрь побил температурный рекорд XIX века
- «Термодом» предлагает коммерческую недвижимость в Пензе и Спутнике
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- В Госдуме рассмотрят законопроект об отключении услуг связи
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!