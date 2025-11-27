Вход в школы планируют осуществлять по биометрии

27.11.2025 | 17:20

В России закончена разработка нового сервиса, позволяющего подтверждать возраст по биометрии, рассказал зампред Правительства РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В ходе правчаса на пленарном заседании Совета Федерации чиновник заявил, что сервис планируют запустить до конца 2025 года, сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас мы разработали и планируем скоро запустить сервис применения, использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», - отметил Григоренко.

В ближайшее время в Государственную думу РФ будет внесен законопроект, предполагающий использование биометрии для безопасного доступа на территорию школ.

Григоренко считает, что биометрия сможет заменить обычные школьные пропуска.

«Сейчас мы активно обсуждаем использование биометрических технологий в том числе при проходе на территорию школы. Такой пилотный проект в Татарстане уже показал свою эффективность», - заключил зампред Правительства РФ.