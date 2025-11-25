На ремонт 1-го корпуса гимназии «САН» выделили более 150 млн рублей

В 2026 году в Пензе планируют капитально отремонтировать первый корпус гимназии «САН», расположенный на улице Рахманинова, 21а.
Во вторник, 25 ноября, на портале госзакупок стартовали торги по поиску подрядчика, который займется работами. Начальная (максимальная) стоимость контракта с победителем - 150 млн 329 тыс. 762 рубля.
Проект предусматривает обновление систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации, ремонт рулонной кровли, фасада, отмостки, входных групп, выпусков водоотведения. Кроме того, предстоит заменить окна и выполнить отделку.
Срок выполнения работ - с 21 апреля по 10 августа.
Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 11 декабря, 16-го числа подведут итоги торгов.
