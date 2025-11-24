Общество

Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28

Учеников из школы № 28 не будут переводить в другие учебные заведения на время запланированного ремонта здания, сообщил начальник управления образования Юрий Каленов в ответе на запрос PenzaInform.ru.

По его словам, капитальный ремонт в образовательной организации будет осуществляться в 2 этапа.

Первый намечен на июнь-август 2026 года. Второй - на июнь-август 2027-го и другое каникулярное время.

«График выполнения работ будет составлен с учетом обязательного условия непрерывности образовательного процесса», - подчеркнул Юрий Каленов.

Ранее стало известно, что строительство новой школы № 25 на Южной Поляне (старую снесли в 2023 году) находится под вопросом. Из-за недостаточной площади участка здание не сможет вместить большое количество учеников.

