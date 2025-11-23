МВД: Мошенники подстраиваются под возраст потенциальных жертв

23.11.2025 | 15:34

Мошенники подбирают поводы для контакта и стиль общения с потенциальной жертвой, подстраиваясь под ее возраст, сообщает Telegram-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

Для детей и подростков (9-17 лет) основные риски кроются в онлайн-играх и соцсетях. Мошенники выдают себя за стримеров, администраторов проектов и предлагают «призы» или «прокачку», запрашивая данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также несовершеннолетних запугивают «уголовными делами», предлагают им псевдоподработки (лайки, комментарии, «помощь в продаже»).

Для людей в возрасте 18-25 лет используют такие приманки, как вакансии, подработки и инвестиции, а потом требуют у них «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». Нередко молодежи сообщают про «взлом Госуслуг» и «оформление кредита». Еще один вариант - просьба оплатить билеты, подарки или доставку на сайтах знакомств.

Популярные схемы для потенциальных жертв 26-40 лет - «инвестиции с гарантией», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы; звонки от «ЦБ» или «Росфинмониторинга» с рекомендацией перевести деньги «на резервный счет»; вредоносные ссылки под видом доставки с маркетплейса или акций.

Общаясь с возрастной группой 45-60 лет, мошенники представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Они предупреждают о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и добиваются переводов или передачи денег курьерам. Также потенциальным жертвам звонят из «ЖКХ», «налоговой» или от «оператора», чтобы получить коды и доступ к аккаунтам.

Для людей 61+ основная угроза - многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком «из банка/ЦБ/ФСБ», сообщили в полиции. Не теряют актуальности схемы «родственник в беде», «проверка» от якобы сотрудников ЖЭКа или почты. Также пожилых обманом используют в роли курьеров.

Базовые приемы для всех возрастных групп остаются одинаковыми: давление и ложные авторитеты.