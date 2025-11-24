История

История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Главное городское полицейское управление в XIX веке находилось на Троицкой (ныне улица Кирова). Здание давно снесли, а стояло оно приблизительно на месте дома № 19а.

Первоначально для стражей правопорядка арендовали всего 5 комнат в доме, которые в 1817 году превратили в кабинеты. Примечательно, что некоторое время на первом этаже размещалась питейная лавка, поэтому особо буйных горожан «оформляли» мгновенно.

Спустя время власти наконец-то полностью выкупили помещения, у полицейских стало больше кабинетов, здесь же организовали камеры для задержанных. Условия содержания комфортными в них никак не назовешь. Во время ревизии губернатор Николай Селиверстов описал их так: «Воздух в камерах сырой и спертый».

Среди сотрудников этого полицейского управления числился Дмитрий Адикаевский, из-за которого в 1910 году поднялась шумиха на страницах крупных газет.

Как-то он ошибочно арестовал лиц, не причастных к разбою. У группы задержанных нашлись серьезные заступники, но Адикаевский все равно давил на них и пытался отправить невиновных в места не столь отдаленные. Разгорелся жуткий скандал, и губернатор уволил исправника - тогда глава региона имел такое право.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети