История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой

24.11.2025 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Главное городское полицейское управление в XIX веке находилось на Троицкой (ныне улица Кирова). Здание давно снесли, а стояло оно приблизительно на месте дома № 19а.

Первоначально для стражей правопорядка арендовали всего 5 комнат в доме, которые в 1817 году превратили в кабинеты. Примечательно, что некоторое время на первом этаже размещалась питейная лавка, поэтому особо буйных горожан «оформляли» мгновенно.

Спустя время власти наконец-то полностью выкупили помещения, у полицейских стало больше кабинетов, здесь же организовали камеры для задержанных. Условия содержания комфортными в них никак не назовешь. Во время ревизии губернатор Николай Селиверстов описал их так: «Воздух в камерах сырой и спертый».

Среди сотрудников этого полицейского управления числился Дмитрий Адикаевский, из-за которого в 1910 году поднялась шумиха на страницах крупных газет.

Как-то он ошибочно арестовал лиц, не причастных к разбою. У группы задержанных нашлись серьезные заступники, но Адикаевский все равно давил на них и пытался отправить невиновных в места не столь отдаленные. Разгорелся жуткий скандал, и губернатор уволил исправника - тогда глава региона имел такое право.