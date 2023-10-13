В Пензе началась подготовка к Новому году

В пятницу, 13 октября, в Пензе состоялось заседание организационного комитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. На нем обсудили будущее оформление областного центра.
«В этом году мы проделали большую работу по демонтажу вышедших из строя консолей и гирлянд на магистралях. Районным администрациям нужно организовать мониторинг и сформировать перечень улиц, где необходимо установить новый световой декор», - поручил заместитель главы администрации города Сергей Волков.
Предприятиям рекомендуют украсить фасады зданий, входные группы и прилегающие территории.
До 15 ноября в Пензе проведут ревизию имеющихся украшений и иллюминации в бюджетных учреждениях.
До 10-го числа станут известны адреса, где появятся праздничные деревья.
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