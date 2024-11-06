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Общество

На площади Ленина началась установка главной новогодней елки

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В среду, 6 ноября, на площади Ленина в Пензе начался монтаж главной городской елки - 25-метровой каркасной уральской сосны.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» уже собрали из металлических конструкций нижний ярус искусственного дерева.

На площади Ленина началась установка главной новогодней елки

Установка и оформление елки обойдутся в 814 981 рубль. Это на 216 755 рублей больше, чем было в прошлом году (598 226). Заказчиком работ выступает парк Белинского, который оплатит все за счет субсидии из городского бюджета.

Как правило, монтаж новогодней красавицы начинается 13-15 ноября. Первым делом специалисты собирают каркас сосны, затем прикрепляют к нему хвою, устанавливают декоративное ограждение. После этого конструкцию украшают гирляндами и шарами - их около тысячи.

Рядом по традиции появляются числовые инсталляции (в этом году - 2025), дом Деда Мороза, светодиодные арт-объекты в виде елочек.

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