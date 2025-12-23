Ликбез

Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас многие болеют: и дети, и взрослые. Знаю, что грипп чреват всякими нехорошими осложнениями. А как отличить его от обычной простуды?

Ответ специалиста

Прежде всего нужно проанализировать, как стартовало заболевание. Обычная простуда начинается постепенно, симптомы могут проявляться 2-3 дня (слабость, боль в горле, насморк, повышение температуры). Грипп же стартует внезапно с резкого подъема температуры, человеку становится плохо за 3-4 часа.

При простудных заболеваниях температура редко повышается до 38-38,5 градуса. Держится она 2-3 дня, основной фон - 37,0-37,5. При гриппе температура поднимается до 39-40 градусов и обычно остается такой не меньше 3 дней.

И при обычных ОРВИ, и при гриппе могут наблюдаться резь в глазах, кашель, боль в горле, насморк, озноб, слабость, сонливость. Но в случае гриппа симптомы интенсивнее, недомогание острое, фиксируются сильная головная боль, ломота во всем теле.

Большинство ОРВИ протекают относительно легко и нечасто приводят к осложнениям. У гриппа же среди опасных последствий на фоне ослабления иммунитета - пневмония, воспаление сердечной мышцы, энцефалит, менингит.

При появлении первых симптомов гриппа важно оставаться дома и вызвать врача.

