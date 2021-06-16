Происшествия

В Пензе в недостроенном цирке разбили витражные окна

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В Пензе ищут злоумышленников, разбивших витражные окна строящегося цирка на улице Плеханова.

Заявление о том, что стекла повредили, поступило в первый отдел полиции города во вторник, 15 июня. Его подал сотрудник строительной организации, возводящей учреждение культуры.

«По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Ранее стало известно, что сроки сдачи нового цирка сместились на год. Планировалось, что свои двери учреждение откроет в III квартале 2021 года, теперь это III квартал 2022-го.

Смещение сроков связывают с дополнительными работами, которые необходимо выполнить. В 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных. Строящийся цирк следует привести в соответствие с этими нормами.

В справке, предоставленной порталу PenzaInform.ru Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, говорится: «Сметная стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, - 1 млрд 305,14 млн рублей».

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Гость||

Вандалы?

Гость||

а где ж строители были?

Гость||

Охраны нет? Айда выносить всё что плохо лежит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сметная стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, - 1 млрд 305,14 млн рублей
и как только смогли на стройке храмика потратить 12 миллиардов?

Гость||

Гость писал(a):

Сметная стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, - 1 млрд 305,14 млн рублей

и как только смогли на стройке храмика потратить 12 миллиардов?

Ты сам ответил на свой вопрос. На строительство храма потратили чуть больше миллиарда. По остатку вопросы в Матросскую тишину.

Гость||

Непонятно, зачем там стекла, зимой промерзнет.

Имя: Гость
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