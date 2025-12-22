Экономика

Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать

Принято решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в понедельник, 22 декабря.

Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи домов впервые ввели в апреле 2020 года. Таким образом отрасль поддерживали в условиях пандемии.

Весной 2022-го меру использовали снова - из-за санкций. Отменили мораторий в середине 2023-го.

В марте 2024 года механизм повторили, он действовал до конца 2025-го.

Во время моратория покупатели квартир не имели права требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.

