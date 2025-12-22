Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать

Принято решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в понедельник, 22 декабря.
Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи домов впервые ввели в апреле 2020 года. Таким образом отрасль поддерживали в условиях пандемии.
Весной 2022-го меру использовали снова - из-за санкций. Отменили мораторий в середине 2023-го.
В марте 2024 года механизм повторили, он действовал до конца 2025-го.
Во время моратория покупатели квартир не имели права требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.
Новости по теме
- Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей
- Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья
- Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров
- Путин ответил на вопрос о распространении семейной ипотеки на вторичку
- Новоселы о ЖК «Баланс» от «Термодома»: «Все устроило»
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- Для собственников жилья готовят новый налог
Последние новости
- Стал известен размер пенсий пензенцев после повышения
- Прокомментировано снижение ключевой ставки
- Банк «Кузнецкий» награжден дипломом национальной премии
- Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков
- Банк «Кузнецкий» подтвердил кредитный рейтинг
- В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли
- Денис Коряжкин вошел в топ-10 руководителей по работе с МСП
- Прогноз: что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
- Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек
- В ноябре в России вырос объем выдачи ипотеки
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!