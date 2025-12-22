Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать

22.12.2025 | 19:29

Принято решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в понедельник, 22 декабря.

Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи домов впервые ввели в апреле 2020 года. Таким образом отрасль поддерживали в условиях пандемии.

Весной 2022-го меру использовали снова - из-за санкций. Отменили мораторий в середине 2023-го.

В марте 2024 года механизм повторили, он действовал до конца 2025-го.

Во время моратория покупатели квартир не имели права требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.