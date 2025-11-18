Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции

18.11.2025 | 10:16

В ноябре пензенцы получили первые квитанции с увеличенными диапазонами потребления электроэнергии в связи с началом отопительного периода.

Применение увеличенного диапазона зависит от наличия в доме электроплиты и (или) электроотопительной установки, пояснили в «ТНС энерго Пенза». Чтобы не переплачивать, необходимо направить в адрес поставщика информацию о наличии данного оборудования в негазифицированных домах. Сделать это можно онлайн на сайте компании или в центре обслуживания клиентов. Список необходимых документов доступен по ссылке.

Если в платежном документе указан параметр ЭП (электроплиты) или (и) ЭО (электроотопительные установки), представлять документы не нужно.

Примеры того, как рассчитывается плата за свет и сколько придется отдать в разных ситуациях, представлены в таблицах:

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».