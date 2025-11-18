Общество

Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции

Печать
Telegram

В ноябре пензенцы получили первые квитанции с увеличенными диапазонами потребления электроэнергии в связи с началом отопительного периода.

Применение увеличенного диапазона зависит от наличия в доме электроплиты и (или) электроотопительной установки, пояснили в «ТНС энерго Пенза». Чтобы не переплачивать, необходимо направить в адрес поставщика информацию о наличии данного оборудования в негазифицированных домах. Сделать это можно онлайн на сайте компании или в центре обслуживания клиентов. Список необходимых документов доступен по ссылке.

Если в платежном документе указан параметр ЭП (электроплиты) или (и) ЭО (электроотопительные установки), представлять документы не нужно.

Примеры того, как рассчитывается плата за свет и сколько придется отдать в разных ситуациях, представлены в таблицах:

Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции

Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети