Постановление о повышении взноса на капремонт вступило в силу

24.12.2024 | 15:43

Проект постановления правительства Пензенской области об увеличении взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме прошел антикоррупционную экспертизу. В понедельник, 23 декабря, документ был официально принят.

С 2025 года за 1 кв. м станут взимать не 9,5 рубля, как сейчас, а на 3 рубля больше - 12,5. Таким образом, при площади квартиры, допустим, 40 кв. м общая сумма в квитанции собственника повысится на 120 рублей.

В последний раз в Пензенской области взнос поднимали в конце 2020 года - с 7,5 рубля до 9,5.

В октябре региональный фонд капремонта выступил с предложением об увеличении платы, заявив, что экономически обоснованный размер - 17,25 рубля за 1 кв. м.

«Эти средства имеют целевое назначение и направляются на оплату таких масштабных работ, как ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов. Индексация взносов позволит не сдвигать сроки проведения ремонта в домах и в полном объеме выполнять все заявленные виды работ», - сообщалось тогда на официальном сайте фонда.