Общество

За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца

Печать
Telegram

В регионе за год увеличилась площадь жилья, которая приходится на 1 человека, рассказали в Пензастате.

Так, показатель вырос с 34,6 в 2023-м до 35,8 - в 2024-м.

В городах в среднем на одного жителя приходилось 34,6 кв. м, в сельской местности - 38,5 кв. м.

В Пензенской области горячее водоснабжение есть в 70,2% жилищного фонда, ванной (душем) оборудованы 70,7% домов.

Водопроводом снабжено 84,8% жилья, горячая вода подается в 72,2% домов, а газ (сетевой или сжиженный) имеется в 88%.

Ранее в Пензастате сообщили, что по общей площади жилых помещений на 1 человека областной центр опережает многие столицы соседних регионов.

К примеру, в Ульяновске показатель в прошлом году составил 33,1 кв. м, в Самаре - 32 кв. м, в Саратове - 30 кв. м, в Саранске - 27,1 кв. м.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети