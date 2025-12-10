За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца

10.12.2025 | 19:34

В регионе за год увеличилась площадь жилья, которая приходится на 1 человека, рассказали в Пензастате.

Так, показатель вырос с 34,6 в 2023-м до 35,8 - в 2024-м.

В городах в среднем на одного жителя приходилось 34,6 кв. м, в сельской местности - 38,5 кв. м.

В Пензенской области горячее водоснабжение есть в 70,2% жилищного фонда, ванной (душем) оборудованы 70,7% домов.

Водопроводом снабжено 84,8% жилья, горячая вода подается в 72,2% домов, а газ (сетевой или сжиженный) имеется в 88%.

Ранее в Пензастате сообщили, что по общей площади жилых помещений на 1 человека областной центр опережает многие столицы соседних регионов.

К примеру, в Ульяновске показатель в прошлом году составил 33,1 кв. м, в Самаре - 32 кв. м, в Саратове - 30 кв. м, в Саранске - 27,1 кв. м.