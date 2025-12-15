В регионе утвердили перечень малокомплектных школ на 2026 год

15.12.2025 | 14:43

В Пензенской области утвердили перечень малокомплектных школ на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Количество образовательных учреждений осталось прежним. Это 3 школы и 2 филиала:

- СОШ г. Кузнецка-8 (относится к Кузнецку), в ней в 11 классах учатся 112 детей;

- ООШ № 10 г. Каменки - филиал СОШ № 5 имени П. Д. Киселева г. Каменки (28 детей, 2 класса);

- СОШ р. п. Верхозим - филиал СОШ имени Героя Советского Союза А. Е. Махалина с. Махалино Кузнецкого района (84 ученика, 9 классов);

- СОШ имени Героя Советского Союза А. А. Винокурова р. п. Сура Никольского района (159 детей, 11 классов);

- НОШ-ДС р. п. Чаадаевка Городищенского района (54 ребенка, 4 класса).

Малокомплектным считается учебное заведение без параллельных классов. Такие, как правило, располагаются в небольших населенных пунктах и позволяют детям не тратить время на дорогу до более крупного учреждения.

Для сравнения: в 2016-м в регионе работало 38 малокомплектных школ и 65 филиалов, в них учились 3 603 человека. В таких учебных заведениях, где за партами сидят от 5 до 18 детей, было сформировано 724 класса.