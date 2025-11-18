В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад

В Колышлейском районе ребенка-инвалида приняли в детский сад только после вмешательства прокуратуры.
В надзорный орган обратилась мать трехлетней девочки. Женщина рассказала, что в октябре этого года подала заявление о приеме дочери в группу дошкольного образования, но получила отказ.
В качестве причины указали наличие у ребенка заболевания, требующего мониторинга и корректировки уровня глюкозы в крови.
Проверка подтвердила незаконность отказа в зачислении.
Прокурор внес представление начальнику районного управления образования, в отношении виновного лица возбудили дело об административном правонарушении.
«Права ребенка восстановлены, девочка посещает детский сад», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
