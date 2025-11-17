В регионе продолжают снижаться темпы строительства частных домов

В Пензенской области продолжают снижаться темпы строительства жилья. За 10 месяцев 2025 года разные организации и частные лица ввели в эксплуатацию 6 937 квартир - это 72,4% показателя за аналогичный период 2024-го.
За два осенних месяца были сданы 1 893 квартиры, следует из данных, предоставленных Пензастатом.
Что касается индивидуального жилья, то пензенцы с начала года возвели 2 463 дома общей площадью 340 500 кв. м. Это на 17,3% меньше, чем с января по октябрь 2024-го. Конкретно осенью завершились работы по строительству 291 дома.
Юридические лица сдали 181 дом, общая площадь жилых помещений в которых составляет 245 300 кв. м (61,7% к уровню 10 месяцев прошлого года).
Больше всего домов по традиции возводится в Пензе, Пензенском и Бессоновском районах, уточнили специалисты Пензастата.
