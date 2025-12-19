Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%

В четверг, 18 декабря, Госдума РФ приняла законопроект, который увеличивает исполнительский сбор с нынешних 7% до 12% от подлежащей к взысканию суммы или стоимости имущества. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Исполнительский сбор - это денежный штраф, который накладывает на должника судебный пристав, если тот в установленный срок не исполнил требования исполнительного документа. Он зачисляется в федеральный бюджет.
Обновленный закон устанавливает минимальный размер исполнительского сбора для граждан в размере 2 000 рублей, а для организаций - 20 000 рублей.
«В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 10 000 рублей, с должника-организации - 100 000 рублей», - говорится в документе.
В случае неисполнения должником в срок исполнительного документа имущественного характера (исключения: взыскание алиментов, возмещение причиненного здоровью вреда, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением, компенсация морального вреда), исполнительский сбор составит 11%.
При этом 1% от суммы исполнительского сбора заберут после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.
Законопроект отправится на утверждение в Совет Федерации. После этого его подпишет Президент РФ.
