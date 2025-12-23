Перечислены главные риски новогоднего застолья

23.12.2025 | 12:46

Чтобы новогоднее застолье прошло без неприятных последствий, нужно помнить о вероятных рисках. Их раскрыла директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Главной опасностью она назвала многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной (оливье, селедка под шубой и т. п.).

«Сочетание вареных овощей, яиц, колбасы или рыбы с соусом создает питательную среду для размножения патогенных микроорганизмов. При комнатной температуре этот процесс происходит стремительно. Поэтому железное правило: приготовили - заправили - поставили в холодильник», - пояснила специалист.

Достают такие блюда непосредственно перед праздничным ужином. В идеале заправку стоит вносить прямо перед подачей. Сразу после трапезы салаты надо убирать со стола.

Еще один риск - неправильное хранение и разморозка скоропортящихся продуктов, подчеркнула эксперт. «Птицу, мясо и рыбу нельзя размораживать при комнатной температуре. Это прямая дорога к росту бактерий. Используйте для этого нижнюю полку холодильника, холодную воду или специальный режим микроволновой печи», - напомнила Елена Спеценко.

Уже оттаявшие продукты замораживать во второй раз нельзя.

Деликатесы - икра, копченая рыба, сыровяленая колбаса, сыр с плесенью - требуют не меньшей осторожности. Покупать их можно только в магазинах с проверенной репутацией, обращая внимание на целостность упаковки и дату изготовления. Имеют значение также условия хранения в зале торговой точки.

Не стоит забывать и об обычных правилах гигиены. «Тщательное мытье рук, раздельные доски для сырых и готовых продуктов, достаточная тепловая обработка мяса и птицы - это простые меры, которые остаются главной защитой от пищевых инфекций в любой день года, включая новогоднюю ночь», - заключила эксперт.