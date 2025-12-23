Пензенским врачам перечислили почти миллион за раннее выявление рака

23.12.2025 | 12:06

В Пензенской области медработники за 11 месяцев 2025 года получили почти миллион рублей за раннее выявление онкологических заболеваний, сообщили в региональном ТФОМС.

Врачам перечисляют выплату, если в рамках диспансеризации взрослого населения они своевременно направили пациента к узкому специалисту, инициировали дополнительные обследования и было подтверждено онкозаболевание на ранней стадии.

«С января по ноябрь из бюджета ТФОМС в 22 медицинские организации Пензенской области было направлено 949,9 тысячи рублей», - уточнили в фонде.

В медучреждениях деньги распределяются между специалистами, проявившими высокий уровень клинической настороженности при проведении диспансеризации и профосмотров.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за 9 месяцев 2025 года обнаружили злокачественные новообразования у 6 635 человек. В 10% случаев речь шла о впервые выявленной онкопатологии, более 60% первичных диагнозов - это рак на ранней стадии, когда лечение дает наилучший результат.