В Наровчате директор школы заплатит за нарушение санитарных норм

В Наровчате директора школы наказали за нарушение санитарных норм при организации питания детей, сообщили в областной прокуратуре.
Сотрудники надзорного органа проверили учебное заведение и выяснили, что там неправильно хранят пищевую продукцию, используют продукты без маркировки и не отбирают суточные пробы от каждой партии блюд.
Прокурор Наровчатского района внес руководителю учреждения представление. После этого нарушения были устранены.
Кроме того, директора школы привлекли к ответственности. За повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей женщину оштрафовали на 10 000 рублей.
Весной прокуратуру в Пензе не устроила организация питания детей в школе № 80 им. В. К. Бочкарева и детсаду № 70 «Буратино».
