Со станции Чаис вывезли более 1 000 тонн загрязненного грунта

18.12.2025 | 16:37

Со станции Чаис в Никольском районе, где 13 декабря из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, вывезли 1 189,2 тонны загрязненного грунта. Его переработают на специализированном полигоне.

На месте происшествия задействованы более 20 спецмашин: бульдозеры, погрузчики, экскаваторы.

Очищено свыше 300 кв. м прилегающей территории, дополнительно завезено 942,5 тонны песка для перемешивания с загрязненным грунтом и последующего вывоза, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в четверг, 18 декабря.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме проводят забор проб воздуха и воды. Их показатели находятся в пределах нормы», - добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники Росприроднадзора определили, что ориентировочная площадь разлива топочного мазута на станции Чаис в селе Павловка составила 1 000 кв. м.