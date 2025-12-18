Со станции Чаис вывезли более 1 000 тонн загрязненного грунта

Со станции Чаис в Никольском районе, где 13 декабря из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, вывезли 1 189,2 тонны загрязненного грунта. Его переработают на специализированном полигоне.
На месте происшествия задействованы более 20 спецмашин: бульдозеры, погрузчики, экскаваторы.
Очищено свыше 300 кв. м прилегающей территории, дополнительно завезено 942,5 тонны песка для перемешивания с загрязненным грунтом и последующего вывоза, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в четверг, 18 декабря.
«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме проводят забор проб воздуха и воды. Их показатели находятся в пределах нормы», - добавили в пресс-службе.
Ранее сотрудники Росприроднадзора определили, что ориентировочная площадь разлива топочного мазута на станции Чаис в селе Павловка составила 1 000 кв. м.
Новости по теме
- В Росприроднадзоре оценили площадь загрязнения на станции Чаис
- В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов
- Озвучены результаты исследования грунта и воды в Никольском районе
- Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- В Никольском районе после ЧП разлился мазут
- Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- Компания «Т Плюс» выпустила в водохранилище мальков толстолобика
- Пензенцев приглашают убраться на берегу Суры
Последние новости
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
- В Пензенской области многодетным матерям пересчитают пенсии
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- В России предложили ввести новый налоговый вычет
- Новый год с МегаФоном: оператор подарит безлимитный трафик на все
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом
- Для собственников жилья готовят новый налог
- 19 декабря часть пензенцев останется без электричества
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!