В Пензенской области многодетным матерям пересчитают пенсии

В Пензенской области больше 2 000 многодетных матерей получат право на перерасчет пенсий. Новое правило распространяется как на женщин, которые уже оформили пенсию, так и на тех, кто собирается сделать это в будущем.
Проект соответствующего постановления правительства был опубликован 10 декабря. Оно отменяет действующее 6-летнее ограничение на зачисление периода ухода за детьми в расчет страхового стажа.
Скорректированные нормы вступят в силу 1 января 2026 года. Нестраховой период будет учитываться при наличии не только 4 детей, но и 5, 6 и т. д. При условии, что время ухода за каждым ребенком составляет не менее полутора лет, начислять станут:
- за первого ребенка - 2,7 пенсионного коэффициента (ИПК);
- за второго - 5,4 ИПК;
- за третьего и последующих - 8,1 ИПК.
Списки претендентов на повышенные выплаты в Отделении СФР по Пензенской области уже есть. Они составлены исходя из имеющихся в распоряжении фонда данных, одобрение получено дистанционно.
«Заявления, поданные в декабре 2025 года, позволили произвести перерасчет с января 2026 года. Увеличенные выплаты начнут поступать уже в новом году», - пояснили в ведомстве.
Интересующие вопросы можно задать по номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или написать в официальный телеграм-канал.
Новости по теме
- В России появился новый вид социальной пенсии
- Одну категорию россиян призвали лишить пенсии
- Часть граждан получит январскую пенсию досрочно
- Многодетных матерей избавят от ограничений при расчете стажа
- В 2026 году вырастут почти все пенсии и пособия
- Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии
- В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России
- Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий
- С начала года 268 многодетных пензячек вышли на пенсию досрочно
- Время службы добровольцем на СВО учтут в пенсии за выслугу лет
Последние новости
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
- Со станции Чаис вывезли более 1 000 тонн загрязненного грунта
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- В России предложили ввести новый налоговый вычет
- Новый год с МегаФоном: оператор подарит безлимитный трафик на все
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом
- Для собственников жилья готовят новый налог
- 19 декабря часть пензенцев останется без электричества
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!