В Пензенской области многодетным матерям пересчитают пенсии

18.12.2025 | 16:04

В Пензенской области больше 2 000 многодетных матерей получат право на перерасчет пенсий. Новое правило распространяется как на женщин, которые уже оформили пенсию, так и на тех, кто собирается сделать это в будущем.

Проект соответствующего постановления правительства был опубликован 10 декабря. Оно отменяет действующее 6-летнее ограничение на зачисление периода ухода за детьми в расчет страхового стажа.

Скорректированные нормы вступят в силу 1 января 2026 года. Нестраховой период будет учитываться при наличии не только 4 детей, но и 5, 6 и т. д. При условии, что время ухода за каждым ребенком составляет не менее полутора лет, начислять станут:

- за первого ребенка - 2,7 пенсионного коэффициента (ИПК);

- за второго - 5,4 ИПК;

- за третьего и последующих - 8,1 ИПК.

Списки претендентов на повышенные выплаты в Отделении СФР по Пензенской области уже есть. Они составлены исходя из имеющихся в распоряжении фонда данных, одобрение получено дистанционно.

«Заявления, поданные в декабре 2025 года, позволили произвести перерасчет с января 2026 года. Увеличенные выплаты начнут поступать уже в новом году», - пояснили в ведомстве.

Интересующие вопросы можно задать по номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или написать в официальный телеграм-канал.