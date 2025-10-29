Момент ДТП на улице Строителей выложили в Сеть

29.10.2025 | 17:14

Запись с моментом ДТП, которое случилось утром в среду, 29 октября, на улице Строителей, и ситуацией на дороге за минуту до аварии выложили в Сеть.

Около 9 утра на Строителей столкнулись ВАЗ-2111 и Volkswagen Tiguan. За рулем отечественной машины находился 24-летний молодой человек, иномаркой управлял 55-летний мужчина. Оба водителя получили травмы. Прибывшие на вызов медики достали их из машин с помощью очевидцев и отвезли в больницу.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что водитель ВАЗ-2111 перед аварией не раз выезжал на встречную полосу.

«Ни себя, ни людей не бережет», «Догонялся. Жалко того, в кого он прилетел», «Жаль пострадавшего. Надеюсь, с его здоровьем все в порядке», «Даже комментировать не хочется, в конце целенаправленно выехал на встречку, типа «фольц» подвинется... В данной ситуации жаль только встречника, и не более. Как-то вот так. ЗЫ: Тачка тонирована в хлам», - отметили пензенские водители в комментариях.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, сообщили в областной Госавтоинспекции.