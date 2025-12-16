С 20 декабря начнет действовать запрет на продажу пиротехники

16.12.2025 | 20:32

С субботы, 20 декабря, и до 9 января включительно в Пензенской области нельзя будет продавать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения. Документ об утверждении периодов запрета был принят в апреле этого года.

Реализация пиротехники также недопустима с 20 апреля по 12 мая; с 2 по 12 июня; с 27 августа по 1 сентября; с 1 по 7 ноября.

Нарушителям грозит штраф: для физических лиц - 3 000 - 5 000 рублей, для должностных лиц - 10 000 - 50 000, для юрлиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Кроме того, в регионе с 2023 года действует запрет на использование пиротехники. Исключение, как правило, делается для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Штрафы такие же.

«Руководителям предприятий общественного питания следует заблаговременно сообщить о вышеуказанном запрете своим гостям при проведении праздничных банкетов», - отметили в администрации Пензы.