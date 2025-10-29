Стало известно, как медики будут работать в праздники

Минздрав Пензенской области обнародовал график работы медицинских организаций в период с 1 по 4 ноября. Изменения внесены из-за празднования Дня народного единства.
Так, в поликлиниках участковых, районных и центральных районных больниц региона, в том числе в Пензе, 1 ноября врачи будут вести прием по режиму субботы, а 3 ноября - по режиму понедельника.
«2 и 4 ноября данные подразделения не работают, за исключением поликлиник для взрослого населения в Пензе. В кабинеты неотложной помощи могут обратиться пациенты с 8:00 до 14:00 для оказания неотложной медицинской помощи, а также для выписки лекарственных средств, выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности», - уточнили в областном минздраве.
Женские консультации будут закрыты 2 и 4 ноября.
Круглосуточные стационары и служба скорой помощи продолжат работать без изменений.
Контакт-центры на базе единого номера 122 будут принимать звонки 1, 2 и 4 ноября с 8:00 до 14:00, 3-го числа - с 8:00 до 19:00:
- цифра 3 - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пензы;
- цифра 4 - контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пензы;
- цифра 5 - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области;
- цифра 6 - горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;
- цифра 7 - горячая линия по вопросам записи на обучение оказания первой помощи;
- цифра 8 - вызов врача на дом с помощью голосового помощника «Елена».
«1 и 3 ноября контакт-центры с 8:00 до 12:00 принимают вызовы врача на дом. 2 и 4 ноября контакт-центры работают с 8:00 до 14:00 без приема вызова врача на дом», - пояснили в минздраве.
Дежурные администраторы медицинских организаций будут доступны круглосуточно.
Ознакомиться с графиком работы детских поликлиник в Пензе можно здесь.
Новости по теме
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- За празднование Хэллоуина могут оштрафовать
- В Пензе врачи смогут брать с собой УЗИ-сканер для осмотра детей
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- Перечислены продукты, которые разрушают кости
- Желающим сделать аборт женщинам захотели показывать плод на УЗИ
- 2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни
- Плановую госпитализацию хотят разрешить в любом регионе
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!