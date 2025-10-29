Стало известно, как медики будут работать в праздники

29.10.2025 | 11:48

Минздрав Пензенской области обнародовал график работы медицинских организаций в период с 1 по 4 ноября. Изменения внесены из-за празднования Дня народного единства.

Так, в поликлиниках участковых, районных и центральных районных больниц региона, в том числе в Пензе, 1 ноября врачи будут вести прием по режиму субботы, а 3 ноября - по режиму понедельника.

«2 и 4 ноября данные подразделения не работают, за исключением поликлиник для взрослого населения в Пензе. В кабинеты неотложной помощи могут обратиться пациенты с 8:00 до 14:00 для оказания неотложной медицинской помощи, а также для выписки лекарственных средств, выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности», - уточнили в областном минздраве.

Женские консультации будут закрыты 2 и 4 ноября.

Круглосуточные стационары и служба скорой помощи продолжат работать без изменений.

Контакт-центры на базе единого номера 122 будут принимать звонки 1, 2 и 4 ноября с 8:00 до 14:00, 3-го числа - с 8:00 до 19:00:

- цифра 3 - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пензы;

- цифра 4 - контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пензы;

- цифра 5 - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области;

- цифра 6 - горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;

- цифра 7 - горячая линия по вопросам записи на обучение оказания первой помощи;

- цифра 8 - вызов врача на дом с помощью голосового помощника «Елена».

«1 и 3 ноября контакт-центры с 8:00 до 12:00 принимают вызовы врача на дом. 2 и 4 ноября контакт-центры работают с 8:00 до 14:00 без приема вызова врача на дом», - пояснили в минздраве.

Дежурные администраторы медицинских организаций будут доступны круглосуточно.

Ознакомиться с графиком работы детских поликлиник в Пензе можно здесь.