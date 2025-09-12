Ученые предупреждают о нестабильной геомагнитной обстановке

12.09.2025 | 15:49

Геомагнитная обстановка будет нестабильной целых 6 дней, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Пик геомагнитных возмущений ожидается 14-16 сентября, уточнили ученые.

Мощность бурь не превысит категорию G2-G3, то они будут умеренными и сильными (всего выделено 5 уровней интенсивности геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и т. д.). Это предварительный прогноз.

«Сентябрь на данный момент показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца произошло 3 магнитных бури, то есть по 1 событию каждые трое суток. Это в 10 раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только 1 буря. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые - по сути, неразличимые - воздействия», - отметили в лаборатории.

Ранее врач рассказал, как пережить магнитную бурю.