Россиян предупредили о возможных списаниях с банковских карт

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок принудительного взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП).

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, Налоговый кодекс РФ теперь предусматривает возможность внесудебного взыскания долгов налоговыми органами - при условии, что между гражданином и ФНС отсутствует спор.

Решение о взыскании налоговой задолженности направляется налогоплательщику через личный кабинет или портал Госуслуг, а при невозможности – заказным письмом. Если налогоплательщик не выполнил требование об уплате налогов в установленный срок, ФНС получает право принудительно взыскать эту сумму за счет его имущества.

В первую очередь средства будут списываться с банковских счетов налогоплательщика. При недостаточности денежных средств взыскание обращается на другое имущество должника.

Если банковские поручения на перечисление долга не исполнены и на ЕНС сохраняется отрицательное сальдо, ФНС направляет судебному приставу постановление о взыскании за счет иного имущества физлица. Это постановление также должно быть отражено в реестре решений о взыскании в установленные сроки.

Новый порядок будет применяться только при отсутствии спора. Если налогоплательщик не согласен с суммой долга, он имеет право подать заявление о перерасчете или жалобу до начала процедуры взыскания.

В таком случае принудительное взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке, подчеркнули в ФНС.

Во избежание применения принудительных мер взыскания всем гражданам настоятельно рекомендуется осуществлять уплату налогов в установленные законодательством сроки, а также проверять все уведомления, приходящие от налоговой службы.

Источник — ФНС
