Названа альтернатива ватным палочкам при чистке ушей

19.03.2024 | 08:48

Врач-отоларинголог Антон Ризаев не рекомендует пользоваться ватными палочками для чистки ушей. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Он предупредил: ватной палочкой можно нанести травму наружному слуховому проходу, открыв ворота для микробов. В итоге высок риск развития наружного отита.

«Кроме того, иногда происходит травмирование самой барабанной перепонки, что очень больно и к тому же гораздо опаснее. Хотя даже разрывы барабанной перепонки нередко могут зажить самостоятельно, это очень высокий шанс получить хронический отит, который либо будет мучить человека годами, либо потребует микрохирургической операции для его излечения», - добавил специалист.

Если в ухе имеется большое количество серы, палочка может протолкнуть ее вглубь, к перепонке. Это вызовет сильную заложенность уха. Из-за этого, по словам отоларинголога, люди, использующие данный инструмент, чаще наносят визиты к врачу для удаления пробок.

Андрей Ризаев отметил, что в большинстве случаев глубокие отделы наружного слухового прохода очищаются самостоятельно. Сера обычно скапливается снаружи, откуда ее легко убрать намыленным мизинцем во время мытья головы.

«Главное после этого не забыть тщательно высушить уши полотенцем, наклонив голову вбок», - завершил эксперт.