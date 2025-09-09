В Пензе заменят асфальт на тротуарах на ул. Володарского и Суворова

09.09.2025 | 14:01

В Пензе идет ремонт улицы Володарского. Асфальт заменят не только на проезжей части, но и в пешеходной зоне, сообщили в администрации города.

Сейчас дорожники выравнивают щебеночное основание под новое покрытие. Кроме того, они частично заменят бордюры.

Тротуары обновят не только на улице Володарского, но и на улице Суворова.

«В общей сложности будет обновлен почти километр пешеходных дорожек на центральных улицах Пензы к 1 октября», - добавили в администрации.

Ранее в Пензе озвучили срок окончания ремонта дороги на улице Новоселов в Заре. Работы планируют завершить в октябре. Специалисты должны доделать тротуары (они будут вести от улицы Турищева к трассе М-5) и провести уличное освещение. Также предусмотрены монтаж остановочных павильонов и установка кососветов на пешеходных переходах.