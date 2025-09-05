В регионе установят еще 20 станций для быстрой зарядки электрокаров

05.09.2025 | 12:14

В Пензенской области по госпрограмме установят новые станции для быстрой зарядки электромобилей - еще 20 штук.

Земельные участки уже подобраны, они обеспечены необходимой мощностью (от 149 кВт), сообщили в региональном правительстве.

Зарядные станции появятся в Пензе - на 9 площадках, а также Кузнецке, Сердобске, Белинском, Городище, Нижнем Ломове, Лунине, Башмакове, Мокшане и Бессоновском районе.

В 2023 году Пензенская область вошла в число участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Тогда в регионе работали 3 станции - в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. По госпрограмме область получила субсидии из федерального бюджета на развитие данной инфраструктуры.

Владельцы электромобилей в регионе освобождены от уплаты транспортного налога.