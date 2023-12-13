В регионе появятся новые станции для зарядки электромобилей

Пензенская область вошла в число регионов - участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Соответствующее распоряжение главы Правительства РФ Михаила Мишустина было опубликовано во вторник, 12 декабря.
26 субъектов РФ, включая Пензенскую область, присоединятся к пилоту с 2024-го.
«Предполагается, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет не менее 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. - быстрые зарядные станции», - говорится в сопроводительной документации на сайте Правительства РФ.
По данным на июнь 2023-го, в Пензенском регионе работали три такие станции: в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. Теперь область получит субсидии из федерального бюджета на развитие данной инфраструктуры.
Для стимулирования строительства стационарных зарядных станций публичного доступа в Пензенской области решено предоставлять юридическим лицам, реализующим данные проекты, земельные участки в аренду без проведения торгов. Станции должны обеспечивать быструю зарядку электромобилей либо замену аккумуляторных батарей.
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