Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на ул. 8 Марта

06.09.2025 | 09:58

Вечером в пятницу, 5 сентября, на улице 8 Марта в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Об аварии рассказали в Сети очевидцы. По их словам, молодая женщина, управлявшая мотоциклом, врезалась в ВАЗ-2107.

«Водитель отечественной машины перестраивался в другую полосу, мотоциклиста не заметил», - сообщили пензенцы.

Управлявшая мотоциклом женщина получила травмы. Прибывшие на место ДТП медики попытались спасти ее, но пострадавшая скончалась, рассказали очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока нет.

30 августа на 324-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе в ДТП погибли 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson и его 29-летняя пассажирка. Они столкнулись с КамАЗом.