Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на ул. 8 Марта

Вечером в пятницу, 5 сентября, на улице 8 Марта в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
Об аварии рассказали в Сети очевидцы. По их словам, молодая женщина, управлявшая мотоциклом, врезалась в ВАЗ-2107.
«Водитель отечественной машины перестраивался в другую полосу, мотоциклиста не заметил», - сообщили пензенцы.
Управлявшая мотоциклом женщина получила травмы. Прибывшие на место ДТП медики попытались спасти ее, но пострадавшая скончалась, рассказали очевидцы.
Официальной информации о случившемся пока нет.
30 августа на 324-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе в ДТП погибли 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson и его 29-летняя пассажирка. Они столкнулись с КамАЗом.
