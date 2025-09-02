В вечернем ДТП в Терновке пострадали два человека

02.09.2025 | 10:37

Вечером в понедельник, 1 сентября, в Терновке, на пересечении улиц Терновского и Терешковой, случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 20:45 столкнулись «Лада-Ларгус», которой управлял 38-летний мужчина, и ВАЗ с 25-летним водителем.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. От удара у обеих машин покорежило переднюю часть. На помощь пострадавшим пришли спасатели.

Травмы получил водитель ВАЗа, а также его 21-летняя пассажирка. Мужчину госпитализировали, девушку отпустили после оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.