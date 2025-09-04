В Малосердобинском районе в ДТП погиб водитель легковой машины

04.09.2025 | 11:48

В среду, 3 сентября, в Малосердобинском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в 6:15 на 484-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов (поблизости от села Старое Славкино) столкнулись фургон ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина, и легковой автомобиль Daewoo Nexia с 65-летним водителем.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. После столкновения фургон оказался на обочине и опрокинулся на бок. У Daewoo покорежило левую сторону.

Водитель легковой машины скончался на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.